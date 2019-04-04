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Под Киевом люди погибли в жутком лобовом ДТП: опубликовано видео

четверг, 04 апреля 2019, 09:52

Вечером в среду, 3 апреля, в Броварском районе Киевской области произошло ДТП, в результате которого погибло два человека.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале At Brovary.

Как отмечается, авария произошла на выезде из села Красиловка. Водитель внедорожника Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ. В "Жигулях" находилось 4 человека. Две женщины погибли на месте, двух мужчин скорой помощью доставили в реанимационное отделение Броварской центральной районной больницы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 3 марта, в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло серьезное ДТП. Один из автомобилей вылетел на тротуар, врезался в ограду подземного пешеходного перехода и загорелся.

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