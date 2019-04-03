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Авто вспыхнуло как факел: эксклюзивные фото жуткого ДТП в Киеве

среда, 03 апреля 2019, 20:36

Вечером в среду, 3 марта, в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло серьезное ДТП.

"Апостроф" публикует эксклюзивные фото с места аварии.

Инцидент произошел в районе супермаркета "Новус".

Как можно увидеть на снимках, в аварии участвовали как минимум два автомобиля. Один из них вылетел на тротуар, врезался в ограду подземного пешеходного перехода и загорелся.

Данные о пострадавших и причине аварии выясняются.

Как ранее сообщал "Апостроф", вечером 2 апреля в Киеве на Голосеевском проспекте столкнулись автомобили Toyota Camry, Lada 2108 и "Волга".

Кроме того, 2 апреля на Одесской трассе под Киевом мотоциклист попал в серьезное ДТП, вследствие чего был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

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