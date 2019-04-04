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Появилось видео момента подрыва в Киеве авто разведчика, воевавшего на Донбассе

четверг, 04 апреля 2019, 13:53

В сети показали видео момента подрыва в Киеве авто разведчика, воевавшего на Донбассе, который произошел ночью в четверг, 4 апреля.

Соответствующее видео опубликовал Киев оперативный в Facebook.

"Момент взрыва автомобиля Chevrolet вблизи супермаркета Ашан на Вильямса, 5", - говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть мужчину, который проходит мимо автомобиля разведчика и он тут же взлетает на воздух. По всей видимости, на кадрах "засветился" диверсант, который и подложил взрывное устройство под автомобиль. Хотя, изначально, создавалось впечатление, что это обычный прохожий, выгуливающий собаку.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист раскрыл подробности о диверсанте, который пытался убить офицера-разведчика в Киеве. Известно, что украинский офицер не пострадал. Что касается диверсанта, то ему оторвало часть руки.

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