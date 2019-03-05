​Появилось видео момента взрыва авто на Оболони в Киеве

В сети появилось видео момента взрыва автомобиля Audi в районе Оболони в столице.

Соответствующие кадры публикует "Киев Оперативный".

Установлено, что взорвался автомобиль Audi, припаркованный у дома на проспекте Героев Сталинграда.

В результате водитель машины получил незначительные телесные повреждения, его осмотрели врачи, от госпитализации пострадавший отказался. Никто из прохожих не пострадал. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое было припарковано рядом.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.

Как сообщал "Апостроф", что при взрыве Audi в Оболонском районе Киева пострадал владелец авто, полиция решает вопрос открытия производства по факту покушения.

Также стало известно, что Автомобиль Audi, который взорвался в Киеве на Оболони, был в пользовании Секретаря СНБО Александра Турчинова. Позже секретарь СНБО опроверг эту информацию.