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Взрыв авто в Киеве: появились новые фото и реакция полиции

четверг, 04 апреля 2019, 10:05
Фото: пресс-служба полиции Киева

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва автомобиля в ночь на четверг, 4 апреля в Киеве, в результате чего мужчине оторвало руку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, публикуя фото с места ЧП.

"Около 2 часов ночи в Голосеевское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Вильямса взорвалась машина. На месте происшествия полицейские обнаружили поврежденное транспортное средство "Шевроле Эванда", принадлежащий местной жительнице", - говорится в сообщении.

Как уточнили правоохранители, пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", 27 марта в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов на газовой подстанции. В результате происшествия умер водитель автоцистерны с газом, которая взорвалась.

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