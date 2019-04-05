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​Диверсант действовал не один: известный журналист раскрыл новые детали покушения в Киеве на украинского разведчика

пятница, 05 апреля 2019, 06:56

На украинского разведчика в Киеве "охотилась" диверсионная группа, которая состояла из двух человек.

Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"В ходе изучения документов диверсанта и просмотра камер наблюдения, удалось установить, что диверсионная группа состояла из двух человек. У диверсанта документы гражданина Киргизии.

Они прибыли в Украину очень банально - купили билеты на прямой поезд "Москва - Одесса", и без всякой конспирации приехали", - сообщил он.

По словам Бутусова, диверсанты приезжали не один раз. В 2018-м году они уже посещали Украину.

"Им устроила приглашение гражданка Украины, проживающая в Киеве. Благодаря этому они передвигались беспрепятственно. Нет никаких сомнений, что эти террористы заброшены в Киев российскими спецслужбами", - написал журналист.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на четверг, 4 апреля, в Киеве взорвался автомобиль: в результате происшествия пострадал мужчина, которому оторвало кисть руки.

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