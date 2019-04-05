​В Киеве ищут мужчину, одним ударом убившего посетителя супермаркета: видео инцидента

В столице объявлен в розыск мужчина, который в супермаркете после словесной перепалки нанес своему оппоненту смертельный удар.

Видео смертельного инцидента публикует "Киев Оперативный".

"Вчера в "Сільпо", тот что в ТЦ Полярный, на Калнышевского, 2, возле отдела булочных изделий была небольшая словесная перепалка между 2 парнями. Потом один из них сделал резкий удар в голову второму парню. Всё бы ничего, но парень упал, а через некоторое время умер. Боец убежал", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что нападавшим был молодой человек, примерно 170 см ростом, был одет в черную жилетку с толстыми белыми шнурками на капюшоне.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 3 января в Киеве на Печерске между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них, нанес смертельный удар своему оппоненту.