Резонансное убийство в Киеве: обвиняемого отпустили под залог

Боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника госохраны в Киеве, отпустили под залог.

Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".

На Петра Очеретяного надели электронный браслет. В качестве залога было выплачено 600 тысяч гривен.

Напомним, в ночь на 3 января в Киеве по адресу улица Саперное поле, 12 между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них получил смертельное ранение.

Как сообщал "Апостроф", погибшим оказался Василий Хмелюк, сотрудник Управления государственной охраны (УДО). Подозреваемый в убийстве – боксер Петр Очеретяный. По словам очевидцев, конфликт возник из-за собаки подозреваемого. Как утверждает Очеретяный, ее едва не задавили при заезде во двор. После короткой перепалки, подозреваемый нанес Хмелюку удар в голову, который оказался смертельным.