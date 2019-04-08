​В сети показали фото наглых воровок, "работающих" в центре Киева

7 апреля на Крещатике была задержана группа молодых воровок, которые успели украсть у прохожих 10 тис. грн. и телефон.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото.

"Вчера прямо на Крещатике вот эти 5 дамочек открыли сумку и украли кошелек в котором было 10000 грн. Чуть позже они же подошли к другим прохожим и украли ещё и мобильный телефон.

Их поймали и задержали. Очень громко плакали, но думаю, что их очень скоро отпустят, поэтому прошу распространить, чтобы люди знали в лицо тех, кто их может обокрасть прямо в центре города", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в центре Киева была замечена банда уличных воровок, которая грабит прохожих.