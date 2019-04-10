​Где с утра в Киеве большие пробки и как их объехать: карта с проблемными дорогами и мостами

Утром в среду, 10 апреля, Киев сковали пробки, сложнее всего проехать по центру, также загружены столичные мосты.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Больше всего тянучек образовалось в районе проспекта Победы - от станции метро "Шулявская" до станции метро "Житомирская" и Набережное шоссе.

Авто "тянутся" и по бульвару Шевченко в сторону Контрактовой площади.

Также пробки на Южном мосту, Дарницком мосту, мосту Патона. Затруднено движение на левом берегу: на проспекте Петра Григоренко, проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, проспекте Соборности. Движение по так называемому "мосту Кирпы" тоже затруднено.

Ранее "Апостроф" сообщал, что при реконструкции Шулявского путепровода в Киеве будут впервые в Украине использованы специальные самоходные платформы.