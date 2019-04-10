Неизвестный мститель жестоко наказал "героя парковки" в Киеве: фото

В центре Киева пробили шины на автомобиле, припаркованном на пешеходном переходе.

Фото автомобиля выложил паблик dtp.kiev.ua в Instagram-аккаунте.

На фото изображен внедорожник Nissan, стоящий на переходе у обочины, у которого явно пробито левое заднее колесо. Судя по окружению, снимок был сделан в центре столицы, в районе метро Льва Толстого.

"Ну, где копы… Даже не в них дело, тут воспитание отсутствует… "

"На Житомирской невозможно проехать, сделали из дороги парковку и это не единственное место, где теперь "одностороннее движение", - написали читатели страницы в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", 6 апреля днем в Киеве на улице Богдана Хмельницкого неизвестные оставили "послание" владельцу автомобиля Volkswagen, который поставил свою машину прямо на тротуаре. Ему на капот положили подгузник.