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Неизвестный мститель жестоко наказал "героя парковки" в Киеве: фото

среда, 10 апреля 2019, 01:32

В центре Киева пробили шины на автомобиле, припаркованном на пешеходном переходе.

Фото автомобиля выложил паблик dtp.kiev.ua в Instagram-аккаунте.

На фото изображен внедорожник Nissan, стоящий на переходе у обочины, у которого явно пробито левое заднее колесо. Судя по окружению, снимок был сделан в центре столицы, в районе метро Льва Толстого.

"Ну, где копы… Даже не в них дело, тут воспитание отсутствует… "

"На Житомирской невозможно проехать, сделали из дороги парковку и это не единственное место, где теперь "одностороннее движение", - написали читатели страницы в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", 6 апреля днем в Киеве на улице Богдана Хмельницкого неизвестные оставили "послание" владельцу автомобиля Volkswagen, который поставил свою машину прямо на тротуаре. Ему на капот положили подгузник.

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