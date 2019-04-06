"Герою парковки" в Киеве устроили детский сюрприз: опубликовано фото

В Киеве на улице Богдана Хмельницого у дома №57 неизвестные оставили "послание" владельцу автомобиля Volkswagen, который поставил свою машину прямо на тротуаре.

Соответствующее фото опубликовано на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

"Когда человек го*но - то и подарки ему дарят в виде подгузников", - говорится в подписи к снимку.

"Ну, и где эвакуатор? Неужели, чтобы навести элементарный порядок на улицах, нужно ждать выборов мера?", "Еще призерватив надо было под дворник засунуть, уё@бки не должны размножаться", "Жалко что подгузник чистенький", "Второй дворник, кстати, тоже не в естественном положении :) Или - в естественном, у такого-то паркована", - пишут комментаторы.

Напомним, 1 апреля в Киеве заметили автомобиль полицейских, который был припаркован прямо на пешеходном переходе.

Как сообщал "Апостроф", в марте в центре Киева заметили "героя парковки", который оставил свой автомобиль, перекрыв одновременно и тротуар, и пешеходный переход.