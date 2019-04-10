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В Киеве жестко задержали воров, устроивших ДТП и гонки с полицией: опубликованы видео

среда, 10 апреля 2019, 16:25

В среду, 10 апреля, в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали прямо на дороге группу граждан.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице dtp.kiev.ua.

Отмечается, что водитель автомобиля Renault грубо нарушал правила дорожного движения, выехал на встречную полосу бульвара Верховного Совета и врезался в грузовик "Газель".

После этого, как можно увидеть на видеозаписи, находящихся в Renault мужчин вытянули через стекла на асфальт.

"ДТП и задержание в Киеве: у ТРЦ Проспект жестко остановили воров на Рено. Из машины вытянуты на родной асфальт", – говорится в подписи к видео.


Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", под Киевом в страшной мотоаварии погиб известный бизнесмен и волонтер Владимир Слабовский.

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