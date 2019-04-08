Подробности ДТП под Киевом, в котором погиб известный бизнесмен и волонтер

Появились первые подробности автокатастрофы под Киевом, в которой погиб бизнесмен Владимир Слабовский, работавший в агропромышленной сфере.

Как сообщает "Сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, авария произошла 7 апреля, около 15:00 под Обуховом в районе села Таценки.

"Он ехал на мотоцикле Harley-Davidson, который планировал купить. Водитель не справился с управлением зацепился за отбойник, упал, получил сильную травму руки и потерял много крови. Свидетели ДТП вызвали на место карету скорой помощи, но мужчина умер в "скорой", спасти ему жизнь медики не смогли", – отмечает собеседник.

Полиция продолжает расследование инцидента.

Напомним, что Слабовский также был известен своей активной поддержкой украинской армии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на трассе Киев-Харьков полицейские остановили маршрутку, водитель которой оказался в состоянии алкогольного опьянения.