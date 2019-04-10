В Киеве на улице нашли потерявшегося малыша: фото

В Киеве нашли потерявшегося мальчика.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото потерявшегося малыша.

"Внимание! Срочно! Розыск! Найдено ребенка на М. Гречко, 10 парня зовут Александр, на вид 4-5лет. Уже половину дня ищут родителей! Просим максимально распространить!" – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Виннице полицию поставили на уши из-за пропавшего ребенка, у которого умерла мать. На поиски пропавшего был поднят по тревоге личный состав всех подразделений винницкой милиции и областного главка. Ориентировку с приметами ребенка разослали всем мобильным экипажам полиции. Через 2 часа поисков один из полицейских нашел ребенка в супермаркете "Петроцентр".

Также ранее в Виннице искали 20-летнего нацгвардейца Ярослава Софиина, который пропал 9 января.