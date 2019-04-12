РУС. | УКР.

пятница, 12 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

12 апреля

12:35
Металлургический "гигант" создает монополию на украинском рынке - СМИ
12:22
У главаря ДНР заявили о взятии в плен украинского военного: названа фамилия
12:04
Пробирает до глубины души: "Антитела" впечатлили сеть эмоциональным клипом
12:01
Появились новые фото и подробности масштабного ДТП у Мариинского парка в Киеве
11:58
Эксперт назвал причину поездок Медведчука в Кремль
11:52
Жара и дожди в мае: названы особенности погоды в Украине в последний месяц весны
11:50
Ломаченко - Кролла: онлайн видеотрансляция боя
11:50
Галасюк рассказал о рецепте резкого повышения темпов развития экономики Украины
11:40
Под Ровно бронетехника ВСУ раздавила машину: опубликованы фото
11:40
Нардеп попал в скандал из-за выборов
11:38
​В Украину сократился поток иностранных туристов: опубликованы цифры
11:21
Возможен новый Майдан: назван самый опасный сценарий переговоров Зеленского с Путиным
Все новости

Появились новые фото и подробности масштабного ДТП у Мариинского парка в Киеве

пятница, 12 апреля 2019, 12:01

В масштабной аварии у Мариинского парка в Киеве с участием 4 автомобилей, которая произошла в пятницу, 12 апреля, травмы получили трое человек.

Об этом сообщают Вартові еспресо, публикуя новые фото с места ЧП.

"Утром в пятницу, 12 апреля, в центре Киева произошло ДТП с участием легковых Toyota, Hyundai, Volkswagen и Daewoo Lanos. По предварительной информации, Toyota поворачивала налево, а Daewoo Lanos двигался по прямой, когда произошло столкновение. От удара Daewoo Lanos занесло, а Toyota отбросило в два других автомобиля - Hyundai и Volkswagen", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место ДТП прибыли четыре автомобиля скорой помощи. В результате ДТП травмы получили три человека. Из-за аварии образовалась пробка.

Как сообщал "Апостроф", 12 апреля в центре Киева легковой автомобиль влетел в припаркованный грузовик.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: