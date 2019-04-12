Появились новые фото и подробности масштабного ДТП у Мариинского парка в Киеве

В масштабной аварии у Мариинского парка в Киеве с участием 4 автомобилей, которая произошла в пятницу, 12 апреля, травмы получили трое человек.

Об этом сообщают Вартові еспресо, публикуя новые фото с места ЧП.

"Утром в пятницу, 12 апреля, в центре Киева произошло ДТП с участием легковых Toyota, Hyundai, Volkswagen и Daewoo Lanos. По предварительной информации, Toyota поворачивала налево, а Daewoo Lanos двигался по прямой, когда произошло столкновение. От удара Daewoo Lanos занесло, а Toyota отбросило в два других автомобиля - Hyundai и Volkswagen", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место ДТП прибыли четыре автомобиля скорой помощи. В результате ДТП травмы получили три человека. Из-за аварии образовалась пробка.

Как сообщал "Апостроф", 12 апреля в центре Киева легковой автомобиль влетел в припаркованный грузовик.