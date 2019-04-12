В Киеве перекроют одну из главных улиц города: названы даты

С 13 по 20 апреля из-за демонтажа Шулявского путепровода в Киеве будет частично перекрыто движение транспорта через проспект Победы.

Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева".

В частности, 13-15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра, 16-19 апреля - частичное ограничение движения в направлении области, а ночью на 16, 17, 18, 19 и 20 апреля - ограничение движения с 23:00 до 06:00 следующего дня.

"КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве продолжаются работы по демонтажу Шулявского моста, на месте которого собираются построить новую развязку.