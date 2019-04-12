РУС. | УКР.

пятница, 12 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 апреля

17:00
Гороскоп на завтра: Тельцы будут домашними тиранами, а Близнецы попытаются уйти от ответственности
17:00
"Голос країни-9": чего ожидать от полуфинала шоу
16:58
Путин сделал громкое заявление об отмене призыва в армию в России
16:54
Ведущая "1+1" рассказала о сорвавшейся попытке "разоблачить" президента в политическом шоу
16:42
​Порошенко сделал немцам заманчивое предложение по газопроводу в обход Украины
16:33
После эфира с Порошенко многие изменили свое представление о Зеленском - эксперт
16:30
Непобедимый американский боксер сделал оскорбительное заявление в адрес Ломаченко
16:29
В Киеве перекроют одну из главных улиц города: названы даты
16:20
Журналист пояснил, почему от Порошенко отвернулись на Донбассе и поддерживают врагов
16:16
Эксперт рассказал, как Коломойский может создать искусственный дефицит цемента
16:08
Умер выдающийся украинский певец
16:01
Эксперт призвал урегулировать работу правоохранителей по экспортным расследованиям
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве перекроют одну из главных улиц города: названы даты

пятница, 12 апреля 2019, 16:29

С 13 по 20 апреля из-за демонтажа Шулявского путепровода в Киеве будет частично перекрыто движение транспорта через проспект Победы.

Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева".

В частности, 13-15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра, 16-19 апреля - частичное ограничение движения в направлении области, а ночью на 16, 17, 18, 19 и 20 апреля - ограничение движения с 23:00 до 06:00 следующего дня.

"КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве продолжаются работы по демонтажу Шулявского моста, на месте которого собираются построить новую развязку.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: