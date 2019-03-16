Конец эпохи: в Киеве начнут сносить скандальный мост

В субботу, 16 марта, в Киеве начнутся работы по сносу Шулявского моста и реконструкции транспортной развязки.

Движение по мосту было перекрыто в ночь с 15 на 16 марта.

Ранее была опубликована схема объезда "многострадального" моста на время строительных работ.

Проект строительства путепровода на Шулявке был принят в 1960 году. За 4 года мост уже был завершен, а через два десятка лет состоялась его первая реконструкция, которая затянулась на года.

Первое ЧП на Шулявском мосту случилось в 2005 году. Тогда под мостом произошел первый масштабный пожар – горел печально известный секонд хенд. Помимо этого, чрезвычайная ситуация повторилась в 2006 и 2007 годах, в результате чего опоры и другие конструкции были существенно повреждены. В результате последнего пожара он потерял 30% несущей способности.

В апреле 2007-го реконструкцию путепровода в КГГА оценили в 5 млн грн. Через несколько месяцев соответствующий проект был представлен. Согласно ему, к 2009 году проезжая часть путепровода должна была расшириться до 8 полос. В ноябре того же года тогдашний мэр Киева Леонид Черновецкий подписал распоряжение о начале реконструкции транспортной развязки на Шулявке. После этого проект реконструкции моста менялся несколько раз: сначала он был представлен в институте "Киевпроект", затем – в "Киевдормостпроекте", позже – в "Киевавтодоре".

Уже через четыре года, осенью 2013 года путепровод признали ограниченно пригодным к эксплуатации. В июле 2015 года КП "Киевавтодор" признало Шулявский мост находящимся в аварийном состоянии и требующим срочного ремонта. Тогда же предприятием была заказана разработка проектной документации реконструкции транспортного узла у метро "Шулявская". Однако воплотить задуманное не удалось: 27 февраля на мосту обвалилась пешеходная часть. К счастью, обошлось без жертв, поскольку инцидент произошел ночью.

Как сообщал "Апостроф", осенью 2018 года стало известно, что будет проведена полная реконструкция транспортной развязки, а сам Шулявский мост будет демонтирован. 1 марта 2019 года стала известна точная дата закрытия моста и начала строительных работ – 16 марта.