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Как в Киеве разбирают Шулявский мост: свежие эксклюзивные фото и видео

четверг, 28 марта 2019, 12:56

В Киеве продолжаются работы по демонтажу Шулявского моста, на месте которого собираются построить новую развязку.

Фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров побывал месте реконструкции путепровода и посмотрел, какие работы сейчас там проводятся.

Как можно увидеть на фото, мост уже практически наполовину демонтирован.

Специалисты считают, что работы по возведению нового путепровода будут длиться около 17 месяцев. Общая стоимость реконструкции обойдется городскому бюджету в свыше 830 миллионов гривен.

Александр Гончаров / Апостроф
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Александр Гончаров / Апостроф
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Александр Гончаров / Апостроф
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Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Александр Гончаров / Апостроф
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Напомним, что в сети высмеяли реконструкцию Шулявского моста в Киеве.

Ранее "Апостроф" сообщал, что кроме закрытого на реконструкцию Шулявского путепровода в Украине насчитывается множество аварийных мостов, нуждающихся в ремонте.

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Шулявский мост, прибыла тяжелая техника.

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