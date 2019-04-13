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В Киеве случилась трагедия с 19-летней девушкой: фото смертельного ЧП

суббота, 13 апреля 2019, 09:57

В субботу ночью, 13 апреля, в Киеве под многоэтажным жилым домом обнаружили труп девушки.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Тело нашли по адресу проспект Николая Бажана, 14 около 04:30. По предварительной информации, девушка и парень сидели в парадном на 11 этаже 23-этажного жилого дома. Молодые люди разговаривали и выясняли отношения. Однако в какой-то момент девушка выпрыгнула с окна.

"Девушка упала на пешеходную зону и автомобиль Mitsubishi. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте. Что именно стало причиной такого поступка - будут выяснять правоохранители", - говорится в сообщении.

Личность погибшей установлена, при ней нашли паспорт, где указано, что девушке было 19 лет. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, 5 января в Киеве в жилом комплексе "Заречный" с 23 этажа выбросилась девушка.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 3 апреля в Киеве на улице Закревского из окна высотного жилого дома выпал подросток.

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