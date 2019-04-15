РУС. | УКР.

понедельник, 15 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

15 апреля

21:56
Лучшая теннисистка Украины сохранила свои позиции в мировом рейтинге
21:52
В Украину прибыли десятки американских военных машин: опубликовано фото
21:20
Как горит собор Парижской Богоматери: видео с высоты птичьего полета
21:03
В Париже горит Нотр-Дам-де-Пари: онлайн-трансляция с места событий
20:52
Легенда "Барселоны" удивил прогнозом на матч против "Манчестер Юнайтед"
20:50
В сексуальном наряде и парике: Тина Кароль вышла на сцену в новом образе
20:40
В Париже горит легендарный древний собор: жуткие видео и фото
20:31
В Киеве отключат воду почти на неделю: опубликован график и адреса
20:02
В Украину из Европы экстрадировали скандального экс-нардепа
19:54
Король биатлона шокировал признаниями об употреблении алкоголя в детстве
19:34
Украинские бойцы на Донбассе взорвали технику боевиков: яркое видео и фото
19:03
Россия и НАТО: в Кремле пригрозили "катастрофой для человечества"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве отключат воду почти на неделю: опубликован график и адреса

понедельник, 15 апреля 2019, 20:31

Со вторника, 16 апреля, до субботы, 20 апреля, в Киеве на ряде улиц отключат водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает Киевводоканал.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к отключению и запастись питьевой водой.

Даты и время отключения воды:

16 апреля с 09:30 до 23:00:

  • улица Цимбалов Яр, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 , 64, 66, 68, 70, 72, 74, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49/1, 51, 53, 55, 57, 59, 61 , 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73/1, 75, 77, 79, 81;
  • улица Боевая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/2, 30/2;
  • переулок Уральский, 17, 18, 19, 29, 31.

16 апреля с 10:00 до 21:00:

  • улица Михаила Бойчука, 39, 41;
  • бульвар Игоря Шамо, 14.

16 апреля с 21:00 до 07:00 17 апреля:

  • улица Сурикова, 1-3, 2, 4;
  • Соломенская площадь, 1.

17 апреля с 18:00 до 05:00 18 апреля:

  • улица Тампере, 17, 17/2;
  • улица Вифлеемская, 18/2;
  • бульвар Верховной Рады, 1.

18 апреля с 09:00 до 08:00 19 апреля:

  • улица Митрополита Василия Липковского, 38, 40;
  • улица Сурикова, 5, 7.

19 апреля с 10:00 до 03:00 20 апреля:

  • проспект Победы, 46, 48.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", появилось видео серьезного прорыва трубы с горячей водой, который произошел 1 апреля на улице Деловой (Димитрова).

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: