В Киеве отключат воду почти на неделю: опубликован график и адреса

Со вторника, 16 апреля, до субботы, 20 апреля, в Киеве на ряде улиц отключат водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает Киевводоканал.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к отключению и запастись питьевой водой.

Даты и время отключения воды:

16 апреля с 09:30 до 23:00:

улица Цимбалов Яр, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 , 64, 66, 68, 70, 72, 74, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49/1, 51, 53, 55, 57, 59, 61 , 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73/1, 75, 77, 79, 81;

улица Боевая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/2, 30/2;

переулок Уральский, 17, 18, 19, 29, 31.

16 апреля с 10:00 до 21:00:

улица Михаила Бойчука, 39, 41;

бульвар Игоря Шамо, 14.

16 апреля с 21:00 до 07:00 17 апреля:

улица Сурикова, 1-3, 2, 4;

Соломенская площадь, 1.

17 апреля с 18:00 до 05:00 18 апреля:

улица Тампере, 17, 17/2;

улица Вифлеемская, 18/2;

бульвар Верховной Рады, 1.

18 апреля с 09:00 до 08:00 19 апреля:

улица Митрополита Василия Липковского, 38, 40;

улица Сурикова, 5, 7.

19 апреля с 10:00 до 03:00 20 апреля:

проспект Победы, 46, 48.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", появилось видео серьезного прорыва трубы с горячей водой, который произошел 1 апреля на улице Деловой (Димитрова).