​В Киеве заметили "героя парковки" с двойной инвалидностью: фото

Возле супермаркета Novus в столице заметили наглого "героя парковки", который припарковал свое авто на сразу двух парковочных местах, предназначенных для инвалидов.

Соответствующий снимок "героя" публикует dtp.kiev.ua в Facebook.

Под фото появились саркастические комментарии пользователей.

"Тот случай, когда говорят я на пять минут или мне надо, нельзя их ругать так как эти люди тоже инвалиды, Ведь отсутствие мозгов это тоже инвалидность, в данном случае стал на два места, Инвалид в квадрате", "Это тот случай когда в одной машине приехали два водилы инвалида", "Людей с ограниченными возможностями очень много. И когда приезжаешь в любой торговый центр или магазин. Все места заняты такими вот безмозглыми придурками. Которые не соображают что парковка исключительно для людей с и инвалидностью. Стал на место инвалида. Забери все его болезни", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото наглого "героя парковки" который оставил свое авто в неположенном месте: прямо под мостом.