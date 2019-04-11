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Под Шулявским мостом в Киеве водитель отличился "геройской" парковкой: фото

четверг, 11 апреля 2019, 15:19

В сети показали фото наглого "героя парковки" который оставил свое авто в неположенном месте: прямо под мостом.

Об этом сообщает DTP KIEV INFO.

"Мерседес АН0777КХ, под Шулявским мостом в сторону центра, закрыл машину и ушел с портфелем", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в центре Киева пробили шины на автомобиле, припаркованном на пешеходном переходе.

А 6 апреля днем в Киеве на улице Богдана Хмельницкого неизвестные оставили "послание" владельцу автомобиля Volkswagen, который поставил свою машину прямо на тротуаре. Ему на капот положили подгузник.

Ранее в сети показали фото очередного "героя парковки" в Киеве - водитель припарковал авто на еврономерах заехав в остановку общественного транспорта.

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