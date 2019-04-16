В Киеве поймали воровку, "работавшую" на центральном вокзале: фото

В Киеве уроженка Закарпатской области обокрала местную жительницу, полиция начала расследование инцидента.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, из сумки киевлянки пропал мобильный телефон, после чего она обратилась к правоохранителям. Сам инцидент произошел в подземном переходе на территории центрального железнодорожного вокзала.

По подозрению в преступлению задержали женщину, которая ранее попадала в поле зрения правоохранителей за совершение краж. При осмотре у нее обнаружили и изъяли вещественное доказательство – телефон, который принадлежит киевлянке.

Злоумышленницей оказалсь 32-летняя уроженка Закарпатской области, которая временно проживала в столице и нигде не работала.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Запорожье школьница сумела самостоятельно отбиться от грабителя, который напал на нее и пытался снять с нее украшения в подъезде.