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В Запорожье 11-летняя девочка-боец дала отпор грабителю: видео

пятница, 05 апреля 2019, 11:33

В Запорожье школьница сумела самостоятельно отбиться от грабителя, который напал на нее и пытался снять с нее украшения в подъезде.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

11-летняя девочка возвращалась с тренировки и встретила неизвестного мужчину у своего дома. Тот увязался за ней и прошел в подъезд. Уже на лестничной клетке злоумышленник напал на ребенка и попытался сорвать с нее украшения.

Однако девочка, которая занимается тхэквондо, начала отбиваться ногами.

"Подняла колено и ударила его с правой ноги", - сказала она журналистам.

Злоумышленник не отступал, но на крики девочки выскочили соседи. Нападающий после этого сбежал, однако уже на следующий день, благодаря записям с камер наблюдения, он был задержан.

Девочка получила несколько синяков и небольшую травму уха в момент, когда злоумышленник пытался сорвать с нее серьгу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве полиция задержала бывалую воровку, которая украла мобильный телефон у девятиклассницы. Девочка сама поймала воровку на горячем, когда в транспорте поняла, что звук в наушниках, когда она слушала музыку с телефона, исчез.

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