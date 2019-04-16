В пробке под Киевом водитель поплатился за свою наглость: опубликовано видео

Во вторник, 16 апреля, на Житомирской трассе под Киевом водитель попытался объехать затор и попал из-за этого в ДТП.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, водитель автомобиля Volkswagen предпринял попытку избежать стояния в пробке вместе с остальными и начал объезжать затор. Однако при этом он свалился в кювет.

В комментариях у пользователей мнения разделились по поводу поступка водителя.

"Самый-пресамый умный и деловой. Карма, однако", "Пусть до вечера повисит и подумает над свои поведением", "Не злорадствуйте, мы не знаем причины его спешки", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео с пьяным водителем фуры, которого поймали в Киевской области.