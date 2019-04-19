"Герою парковки" в Киеве "вручили" вонючую награду: фото

В Киеве неизвестные прикрепили на боковое зеркало неправильно припаркованного авто использованный подгузник.

Фотографию опубликовал киевский Telegram-канал KyivLIVE.

Точное местоположение авто по фото определить невозможно, как и модель машины, видно лишь, что это серебристый хетчбек, который стоит у детской площадки с песочницей.

"Заблокировал проезд коляскам – получи", - подписали авторы фото.

Как сообщал "Апостроф", в Оболонском районе Киева неизвестные оставили "послание" водителю Honda Accord, нарушившему правила парковки – ему повесили на боковое зеркало шину.

Также напомним, что 15 апреля в Киеве возле супермаркета Novus заметили наглого "героя парковки", который припарковал свое авто на сразу двух парковочных местах, предназначенных для инвалидов.