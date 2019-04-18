"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз: фото

В Оболонском районе Киева неизвестные оставили "послание" водителю, нарушившему правила парковки.

Соответствующее фото опубликовано на странице сообщества Kyiv Artyl в Facebook.

"Вот такой тонкий намек на правила общественной парковки получил водитель автомобиля Honda Accord по адресу Кондратюка 4а", - говорится в подписи.

Ранее в Киеве в районе Виноградарь водитель припарковал свое авто прямо поперек дороги. Машина простояла так всю ночь.

Как сообщал "Апостроф", в апреле районе метро Льва Толстого в Киеве пробили шины внедорожнику Nissan, припаркованному на пешеходном переходе.

6 апреля днем в Киеве на улице Богдана Хмельницкого неизвестные оставили "послание" владельцу автомобиля Volkswagen, который поставил свою машину прямо на тротуаре. Ему на капот положили подгузник.