Лихач устроил жесткое ДТП на перекрестке в Киеве: видео момента аварии

В субботу, 20 апреля, в Киеве произошла авария с переворотом, в которой пострадал маленький ребенок.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

"Утреннее ДТП с опрокидыванием произошло на перекрестке Григоренко и Ахматовой. К счастью, все более-менее обошлось. Самая серьезная травма у мальчика, который ударился головой во время столкновения. Ему оказывают помощь на месте", - говорится в подписи к кадрам.

На видео видно, как автомобили на скорости врезаются в друг друга, в результате которого один из автомобилей перевернулся на крышу.

Осторожно, ненормативная лексика!

Ранее в Киеве виновника аварии привязали скотчем к столбу.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля в Киеве мужчина, передвигаясь за рулем на большой скорости, сбил ребенка на пешеходном переходе, у девочки серьезная черепно-мозговая травма и травмы в районе таза.