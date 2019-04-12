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В Киеве устроили "средневековое" наказание агрессивному виновнику ДТП: видео

пятница, 12 апреля 2019, 15:59

В Киеве произошло очередное ДТП, виновника которого автолюбители и очевидцы событий решили наказать в лучших традициях Средневековья.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, мужчину, по вине которого произошла авария, привязали скотчем к столбу. Известно, что нарушитель был изрядно выпившим.

"Пацанчик с малой нажрались водки и поехали куда-то на стареньком Ford. Далеко не получилось, так как бензина не было. Заехали на ОККО, что на Кольцевой и сразу же въехали в Toyota. Вышли и начали качать "права", он полез с кулаками, за что немного получил и был привязан к столбу, а малая - нападать с пустой бутылкой из под водки. К счастью ее удалось быстро успокоить и она пошла спать в машине", - отмечается в публикации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали новые фотографии ДТП на Кловской в Киеве, где Hyundai влетел в припаркованный грузовик.

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