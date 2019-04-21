Северный мост атаковала "обезьяна": в сети показали видео с подростком-экстремалом в Киеве

В воскресенье, 21 апреля, в Киеве на Северном мосту был замечен подросток, который карабкался вверх по арке.

Соответствующая видеозапись была опубликована на Facebook странице "Киев Оперативный".

Видео было снято из окна проезжающего мимо автомобиля.

"Обезьяны в Киеве завелись", – констатировал автор видео.

"Обезьяны атакуют Северный мост. Интересно, знают ли о возможных последствиях?", – также говорится в подписи к посту.

Пользователи в комментариях не высказывают сочувствия к возможным последствиям такого "экстрима".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 20 апреля, в Киеве подростки "зацеперы" пробовали в очередной раз разместиться на локомотиве электрички, один из пассажиров решил разобраться с ними при помощи суровых методов воспитания.