В Киеве мужчина погиб под колесами фуры: видео

Вечером во вторник, 16 апреля в Киеве близ железнодорожной станции Дарница произошло трагическое ДТП – мужчину-пешехода переехала фура.

Об этом сообщило сообщество "Киев оперативный", опубликовав соответствующее видео в Facebook.

Свидетели трагедии отметили, что смерть пешехода наступила мгновенно после столкновения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, скорая помощь уже прибыла.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Словакии произошло ДТП, в котором пострадала гражданка Украины, она госпитализирована и находится в больнице в тяжелом состоянии. Сестра пострадавшей отметила, что у женщины многочисленные переломы и повреждения внутренних органов, и ее ждут несколько дорогостоящих операций.