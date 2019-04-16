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В Киеве мужчина погиб под колесами фуры: видео

вторник, 16 апреля 2019, 19:30
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Вечером во вторник, 16 апреля в Киеве близ железнодорожной станции Дарница произошло трагическое ДТП – мужчину-пешехода переехала фура.

Об этом сообщило сообщество "Киев оперативный", опубликовав соответствующее видео в Facebook.

Свидетели трагедии отметили, что смерть пешехода наступила мгновенно после столкновения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, скорая помощь уже прибыла.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Словакии произошло ДТП, в котором пострадала гражданка Украины, она госпитализирована и находится в больнице в тяжелом состоянии. Сестра пострадавшей отметила, что у женщины многочисленные переломы и повреждения внутренних органов, и ее ждут несколько дорогостоящих операций.

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