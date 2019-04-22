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Лох, улыбнись: в Киеве поймали продавца авто-невидимки из Германии

понедельник, 22 апреля 2019, 21:51
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В Киеве полицейские задержали мужчину за мошенничество с продажей несуществующего автомобиля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что полицейские задержали мужчину, который обоснованно подозревается в мошенничестве. Мужчина присвоил 5700 долларов США, пообещав киевлянину продать, как оказалось, несуществующую машину.

Старший следователь Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Сергей Руденко рассказал, что злоумышленник обманул жителя столицы с помощью сети Интернет, где разместил объявление о продаже машины.

“В "ловушку" попал киевлянин, заинтересовавшись приобретением автомобиля якобы из Германии. Мужчина договорился о встрече с "продавцом", где и подписал договор купли-продажи. После получения предоплаты за несуществующее транспортное средство правонарушитель сразу исчез и перестал отвечать на звонки”, — отметил Руденко.

По данному факту начато уголовное производство по части третьей статьи 190 Уголовного кодекса Украины “Мошенничество”. Фигуранту объявили о подозрении и избрали меру пресечения — домашний арест. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники полиции в Киеве задержали группу мошенников, которые на Русановской набережной обманули пожилую женщину и выманили у нее все сбережения.

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