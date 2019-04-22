В полиции рассказали подробности нападения на копа в Киеве: фото и видео

Полицейский, которого сбил неизвестный, угоняя патрульный автомобиль в Киеве поздним вечером 21 апреля, оказался девушкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, а в сети публикуют новые фото и видео с места ЧП.

"Прибыв на вызов, патрульные начали разбираться в ситуации и устанавливать подробности происшествия. В это время к служебному автомобилю Toyota Prius внезапно подбежал неизвестный мужчина и сел за руль служебного авто. Далее резко нажав на педаль газа человек начал движение, при этом сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить, и совершил похищение служебного авто", - говорится в сообщении.

Патрульную с травмами и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

В полиции уточнили, что изначально им поступил вызов о хулиганстве компании молодых людей в этом районе. Утихомирить хулиганов полицейские и выехали. Автоугонщика задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина на вокзале лег под поезд. В итоге, проехавший по нему поезд оторвал ему голову.