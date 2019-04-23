​Нападение на патрульную в Киеве: суд принял решение по 20-летнему злоумышленнику

Злоумышленника, который в Киеве на улице Крещатик завладел полицейским автомобилем и сбил женщину-инспектора полиции, взяли под стражу на два месяца.

Решение принял Шевченковский районный суд столицы, сообщает сегодня в Facebook пресс-служба киевской прокуратуры.

Действия правонарушителя квалифицировали по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Как сообщал "Апостроф", преступником, который 21 апреля похитил полицейское авто и сбил девушку-копа в центре Киева, оказался уроженец Ровенской области.

Напомним, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник завладел полицейским автомобилем, а когда женщина-инспектор полиции пыталась его остановить, совершил на нее наезд и скрылся.

В ходе преследования сотрудники полиции заблокировали и задержали правонарушителя на ул. Железнодорожное шоссе.