​Нападение на патрульную в Киеве: суд принял решение по 20-летнему злоумышленнику

Злоумышленника, который в Киеве на улице Крещатик завладел полицейским автомобилем и сбил женщину-инспектора полиции, взяли под стражу на два месяца.
Решение принял Шевченковский районный суд столицы, сообщает сегодня в Facebook пресс-служба киевской прокуратуры.
Действия правонарушителя квалифицировали по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.
Как сообщал "Апостроф", преступником, который 21 апреля похитил полицейское авто и сбил девушку-копа в центре Киева, оказался уроженец Ровенской области.
Напомним, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник завладел полицейским автомобилем, а когда женщина-инспектор полиции пыталась его остановить, совершил на нее наезд и скрылся.
В ходе преследования сотрудники полиции заблокировали и задержали правонарушителя на ул. Железнодорожное шоссе.