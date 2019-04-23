RU   UA   EN  

вторник, 23 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 апреля

19:39
В Париже горит Версаль: первое видео ЧП
19:29
​Нападение на патрульную в Киеве: суд принял решение по 20-летнему злоумышленнику
18:58
​Россия сменила тон: появилась обнадеживающая информация по украинским военнопленным
18:55
Взрывы на Шри-Ланке: стало известно, кто стоит за террористической атакой
18:54
Лучший российский хоккеист рассмешил американцев своим конфузом: опубликовано видео
18:42
Политолог пояснил причину проигрыша Порошенко на президентских выборах
18:32
Четвертый пошел: очередной губернатор заявил об отставке
18:19
Появились первые иски о национализации имущества Порошенко: подробности
18:07
Эксперт из команды Зеленского сделал заявление о назначении его на должность министра
17:59
Появилось яркое видео уничтожения бойцами ВСУ вражеских позиций на Донбассе
17:50
Зеленский - президент: ЦИК завершил подсчет голосов
17:46
Молодежь "Динамо" и "Шахтера" в эпичной битве определила будущего чемпиона: видеообзор матча
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Нападение на патрульную в Киеве: суд принял решение по 20-летнему злоумышленнику

вторник, 23 апреля 2019, 19:29
переглянути новину українською

Злоумышленника, который в Киеве на улице Крещатик завладел полицейским автомобилем и сбил женщину-инспектора полиции, взяли под стражу на два месяца.

Решение принял Шевченковский районный суд столицы, сообщает сегодня в Facebook пресс-служба киевской прокуратуры.

Действия правонарушителя квалифицировали по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Как сообщал "Апостроф", преступником, который 21 апреля похитил полицейское авто и сбил девушку-копа в центре Киева, оказался уроженец Ровенской области.

Напомним, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник завладел полицейским автомобилем, а когда женщина-инспектор полиции пыталась его остановить, совершил на нее наезд и скрылся.

В ходе преследования сотрудники полиции заблокировали и задержали правонарушителя на ул. Железнодорожное шоссе.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: