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В Киеве попались на камеру наглые воры, грабящие школьников

среда, 24 апреля 2019, 01:22
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В одной из частных школ столицы были зафиксированы на камеру двое воров, которые украли телефон и банковскую карту у школьницы.

Об этом сообщает паблик "Киев оперативный", опубликовав фото подозреваемых в краже.

Родители ребенка сообщили, что заявление в полицию о краже уже оформили, и попросили помощи у киевлян в поиске воров.

"22.04.2019 в школе English Prime (Оболонский проспект, 16) у моей дочери двое неизвестных украли телефон и банковскую карту. Один из мужчин зашел в кабинет, поздоровался, сел возле детей, на глазах у детей взял телефон дочки (которая в это время вышла) и вышел из кабинета. Второй мужчина в это время стоял возле двери. Заявление написано. Помогите опознать негодяев", - отмечается в посте.

Пользователи Facebook под постом выразили возмущение и плохой работой охраны в школе и наглости воров, которые совершили преступление среди белого дня.

Как сообщал "Апостроф", 15 апреля, в Очакове Николаевской области подросток обокрал школу, после чего поджег ее, чтобы уничтожить следы преступления.

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