В Киеве жестоко наказали "героя парковки", оставив грозное послание: фото

В Киеве отомстили нерадивому "герою парковки", который перегородил проход в подъезд дома.

Соответствующие фото опубликованы в сообществе Троещина FB в Facebook.

"Опудало - герой по ул. Закревского 85. Хотел сэкономить и поставил на окрашенный "поребрик", тем преградив проход в парадную группу двери дома", - говорится в подписи к снимку.

На фото можно увидеть записку, которую оставили справедливые "мстители". "Уважай труд людей! *озел! В следующий раз пробьем колеса", - значится в текстовом послании.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пассажиры трамвая едва не перевернули внедорожник, который мешал проезду транспорта.

Кроме того, в центре Киева коммунальщики ограничили столбиками островок безопасности, чтобы защитится от "героев парковки".