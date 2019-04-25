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В Киеве жестоко наказали "героя парковки", оставив грозное послание: фото
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В Киеве жестоко наказали "героя парковки", оставив грозное послание: фото

четверг, 25 апреля 2019, 16:51
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В Киеве отомстили нерадивому "герою парковки", который перегородил проход в подъезд дома.

Соответствующие фото опубликованы в сообществе Троещина FB в Facebook.

"Опудало - герой по ул. Закревского 85. Хотел сэкономить и поставил на окрашенный "поребрик", тем преградив проход в парадную группу двери дома", - говорится в подписи к снимку.

На фото можно увидеть записку, которую оставили справедливые "мстители". "Уважай труд людей! *озел! В следующий раз пробьем колеса", - значится в текстовом послании.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пассажиры трамвая едва не перевернули внедорожник, который мешал проезду транспорта.

Кроме того, в центре Киева коммунальщики ограничили столбиками островок безопасности, чтобы защитится от "героев парковки".

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