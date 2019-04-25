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В Киеве загорелось админздание: фото с места ЧП
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В Киеве загорелось админздание: фото с места ЧП

четверг, 25 апреля 2019, 10:40
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В четверг, 25 апреля, произошел пожар в административном здании Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Звонок на линию спасателей поступил в 07:20. Пожарным сообщили, что горит здание на проспекте Победы, 10 в Шевченковском районе столицы.

По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло в кабинете на 1-этаже 2-этажного административного здания. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара.

Огонь пожарным удалось локализовать в 07:41 на площади 20 кв. м, а в 8:02 - ликвидировать.

На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

В результате пожара сгорела и повреждена компьютерная техника, мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок кабинета. Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", в Забайкальском крае России был введен режим чрезвычайной ситуации из-за разрушительных пожаров.

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