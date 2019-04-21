​В Киеве пожар охватил жилую многоэтажку: видео

21 апреля в Дарницком районе столицы загорелись два балкона на последнем и предпоследнем этажах одной из многоэтажек.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"На улице Горловской, 38/40, произошел серьезный пожар в жилом доме. Горели сразу два балкона - на предпоследнем и последнем этажах. Детали события и информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 21 апреля, на набережной Одессы произошел пожар в ресторане, в котором погибла женщина.

Также сообщалось, что 7 апреля в Оболонском районе Киева случился пожар в одной из многоэтажек.

Ранее стало известно, что в Кривом Роге Днепропетровской области во время пожара погибли три человека, в том числе двое детей.