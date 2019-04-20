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Россию охватили масштабные пожары: в сети делятся "адскими" фото и видео

суббота, 20 апреля 2019, 12:04
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В Забайкальском крае России был введен режим чрезвычайной ситуации из-за разрушительных пожаров.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается о 25 пострадавших от пожаров. Огнем были охвачены в том числе населенные пункты. В частности, произошли пожары в посёлке Гарда, городах Балей, Борзя и еще 11 селах края.

Были уничтожены огнем 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов; без крова осталось более 300 забайкальцев, из них 39 детей.

В российском МЧС отмечают, что из-за пожаров эвакуировали 289 человек. 78 из них, в том числе 20 детей, находятся в пунктах временного размещения, остальные находятся у родственников.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 апреля на юге Москвы на территории строящегося жилого комплекса "Зиларт" произошел сильный пожар.

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