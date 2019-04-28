​Неадекват грозился устроить теракты по всему Киеву

27 апреля в киевскую полицию позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный собор.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Мужчина также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут взорваны.

Через час после телефонного звонка полицейские задержали злоумышленника неподалеку таксофона, с которого был сделан звонок. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже неоднократно совершал аналогичные преступления.

"Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. В 2 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины" , - говорится в сообщении.

В течение недели в разных регионах страны правоохранители получили 93 сообщения о заминировании. Количество ложных сообщений связывают с избирательными процессами в стране.

Как сообщал "Апостроф", Национальная полиция предлагает Верховной Раде значительно усилить уголовную ответственность за ложные минирования.