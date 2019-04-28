​Пьяные подростки в Киеве устроили дебош и напали на патрульную: фото нарушителей

28 апреля на бульваре Труда в столице пьяные подростки устроили дебош среди улицы. В результате разборок пострадала сотрудница полиции.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Дебош пьяных малолеток.В Киеве на бульваре Труда разбушевалось будущее украинской нации. Прохожие вызвали полицию.Пьяные взрослые из соседнего генделыка решили вступиться за молодежь. Неизвестная женщина пыталась напасть на полицию за наше будущее. На место приехало 6 полицейских авто. На подмогу подоспели полицейские машины с других районов. Пострадала полицейская", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", злоумышленника, который в Киеве на улице Крещатик завладел полицейским автомобилем и сбил женщину-инспектора полиции, взяли под стражу на два месяца.