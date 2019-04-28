​В Киеве неадекватный таксист протаранил припаркованные авто: фото

28 апреля в районе Позняков в столице автомобиль из службы такси влетел в сразу три припаркованных возле метро автомобиля.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующие фото.

"У таксиста возле входа в метро "Минская" что-то пошло не так и он "выбил страйк" из трёх припаркованных авто. Уже 40 минут ждут полицию, говорят, что водитель не совсем адекватный", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 23 апреля на Старообуховской трассе под Киевом произошла авария с участием трех автомобилей: внедорожник Mercedes отправил в кювет Hyundai, протаранил Audi и врезался в заправочную станцию.

В результате аварии травмировались водитель Hyundai и его 13-летний сын.