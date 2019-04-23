Под Киевом авто влетело в заправку после ДТП: фото

Во вторник, 23 апреля, на Старообуховской трассе под Киевом произошла авария с участием трех автомобилей: внедорожник Mercedes отправил в кювет Hyundai, протаранил Audi и врезался в заправочную станцию.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, столкновение произошло около 12:30.

По словам полицейских, Hyundai с ребенком в салоне ехал со стороны Киева и остановился на повороте на Козин на светофоре. В этот момент в него на полном ходу влетел Mercedes. От удара Hyundai выбросило в кювет, а черный внедорожник продолжил движение и, врезавшись еще и в Audi, остановился в стене заправочной станции.

В результате аварии травмировались водитель Hyundai и его 13-летний сын. Их госпитализировали медики. Обстоятельства ДТП на месте выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 22 апреля в Киевской области на Столичном шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей.