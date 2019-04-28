В Киеве происходят массовые минирования супермаркетов и ТРЦ

28 апреля сеть гипермаркетов "Ашан", а также ТРЦ Sky Mall (Скаймол) закрыли из-за информации о минировании.

Об этом сообщает собственный корреспондент "Апострофа".

Call-centre сети "Ашан" получили сообщение о заминировании всех магазинов сети в Киеве.

Также известно о закрытии из-за информации о заминировании ТРЦ Sky Mall. Официального подтверждения от полиции пока нет.

Как сообщал "Апостроф", 27 апреля в киевскую полицию позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный собор. Мужчина также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут взорваны.

В течение недели в разных регионах страны правоохранители получили 93 сообщения о заминировании. Количество ложных сообщений связывают с избирательными процессами в стране.