На шее крестик, в душе - нолик: соцсети возмутили пасхальные фото из Киева

В сети показали возмутительные фото Киева после празднования Пасхи, 28 апреля.

Соответствующие фото опубликовал dtp.kiev.ua в Facebook.

"Пасху посвятили, грехи отпустили, можно дальше за собой не убирать!" – говорится в подписи к фото.

На снимке можно увидеть газеты, которые горожане стелили под корзинки с куличами для освящения, а потом, естественно, за собой их не убрали. В итоге, на снимке можно увидеть целую аллею из таких неубранных газет.

В сети тут же стали комментировать увиденное.

"А вы заметили, кто больше всех кричит о Боге или бегает по церквях бесконечно больший безбожник, только не кидайте в меня тапками но ведь это правда", "На шее крестик, в душе - нолик..." – пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали интересный ликбез о Пасхе.