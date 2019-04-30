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Полиция показала фото вора-неудачника, пойманного на горячем в Киеве

вторник, 30 апреля 2019, 10:22
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В Киеве полицейские задержали грабителя, который вместе с сообщником проник в офис, охраняемый сигнализацией.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве.

Патруль полиции прибыл на сработавшую сигнализацию в офисе на улице Стальского, по прибытии правоохранители заметили мужчин, которые выпрыгнули из окна и пытались сбежать. Один из них выбросил все из рук и скрылся, а второй – 28-летний киевлянин, был доставлен в отделение полиции.

На месте преступления полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, балаклавы и инструменты для взлома. В данный момент продолжается поиск и установление личности второго злоумышленника.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Задержанному и его сообщнику грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве трое воров (две женщины и подросток) ограбили 18-летнюю девушку на автостанции.Правоохранители сумели задержать преступников "на горячем".

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