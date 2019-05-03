В Киеве два человека погибли в огненном ЧП: фото

В Киеве во время пожара в коллекторе погибли двое бездомных.
Об этом с места событий сообщает издание "Информатор".
Как стало известно, пожар произошел в коллекторе возле железнодорожных путей под Воздухофлотским проспектом.
Сообщается, что пожар случился в 5:30 утра. Случайные прохожие обратили внимание на густой дым и запах гари на улице и вызвали спасателей. Из-за труднодоступности места возгорания, полностью ликвидировать огонь удалось только к 7:15 утра.
Причина возгорания пока неизвестна. По предварительным данным, в огне погибли двое бездомных.Не исключено, что они сами и разожгли огонь.
На месте работали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Детали и причины пожара установит следствие.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что пожарные в Киеве спасли из огня десятки кошек.