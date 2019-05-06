В Киеве произошло смертельное ЧП на стройке: фото

Утром в понедельник, 6 мая, в недостроенном здании в Киеве, на улице Теодора Драйзера, скончался 55-летний мужчина.

Об этом сообщает "Информатор".

Погибший работал на стройке. Бездыханное тело обнаружили его коллеги.

По словам полиции, на теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружено. По всей видимости, у мужчины остановилось сердце. Его коллеги сообщили, что он жаловался на боли в сердце и в ближайшее время должен был ложиться в больницу. Утром у мужчины была сильная одышка, а буквально через час его обнаружили мертвым в недостроенном помещении.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 мая в квартире многоэтажного дома на проспекте Валерия Лобановского в Киеве обнаружили труп мужчины.