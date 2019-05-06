​В Киеве возле метро неожиданно возникло море: видео

На Троещине в столице возле станции метро "Черниговская" затопило проезжую часть. Автомобили в прямом смысле "плывут по течению".

Соответствующее видео публикует "Киев Оперативный".

"Кто там хотел попасть на море в мае, но не успел на праздники? Есть возможность, потому что прямо сейчас море приехало до станции метро Черниговская", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как автомобили "плывут" по затопленной дороге. По словам очевидцев, из-за затопления в районе образовалась огромная пробка.

Как сообщал "Апостроф", 2 мая из-за прорыва трубы горячего водоснабжения по адресу улица Симиренко, 7 кипятком залило весь двор. Так, под водой оказались дорога и детская игровая зона, а также на парковке возле дома провалился асфальт, куда упала машина.